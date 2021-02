Cristiano Ronaldo, che regalo dalla Juventus. Doppio colpo da 130 milioni

La Juventus sta cercando di convicere Cristiano Ronaldo a restare in bianconero. Paratici ha pronti due colpi dalla Premier League.

Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018 firmò un contratto quadriennale a 31 milioni a stagione. Non è ancora chiaro se rinnoverà, anche perché compirà 36 anni il prossimo 5 febbraio. Tuttavia, emergono alcune novità dalla Spagna. La Juventus è intenzionata a trattenere il suo campione e il suo asso riflette. Il portoghese non riuscirà a vincere la Champions League con la maglia bianconera e per lui è un cruccio incredibile. Però con i giocatori giusti, potrebbe restare anche prolungando l’accordo. Paratici, in particolare, ne ha individuati due provenienti dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca, nuovi contatti Juventus-Sassuolo nella notte. Ma il Parma…

Cristiano Ronaldo, due colpi per trattenerlo

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso quale sarà il futuro. La Juventus è consapevole del suo valore e di ciò che CR7 ha portato alla squadra e Paratici sembrerebbe sicuro di piazzare due acquisti per alzare il livello qualitativo della rosa. Si tratta di Bernardo Silva dal Manchester City e Dayot Upamecano dal Lipsia, che valgono rispettivamente 70 e 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, per due giocatori che andrebbero via per motivi diversi.