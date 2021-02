Calciomercato Juventus, addio Khedira. || Visite mediche e firma

Khedira lascia la Juventus. Il tedesco ha superato le visite mediche con l’Hertha Berlino, e si appresta ad iniziare una nuova esperienza in Germania

Calciomercato Juventus Khedira visite mediche/ Sami Khedira può considerarsi virtualmente un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Il calciatore tedesco, che ha svuotato l’armadietto della Continassa nella tarda mattinata, ha sostenuto e superato la seconda tranche di visite mediche in vista del suo approdo in Germania, per quello che si configura alla stregua di un vero e proprio ritorno. L’ex Real Madrid, alla ricerca di nuovi stimoli, non vede l’ora di iniziare una nuova esperienza in Bundesliga, per portarvi la sua esperienza e la sua encomiabile sapienza tattica.

Buona notizia per il bilancio della Juve, sgravato dai quasi 6 milioni lordi che Khedira avrebbe percepito da qui fino al termine della stagione: il club aveva imposto la linea dura, e si pensava che ci potesse essere un clamoroso reintegro in rosa. Reintegro che avrebbe destato sicuramente scalpore, dal momento che la mezzala fino a questo momento non ha disputato neanche un minuto in una gara ufficiale, venendo puntualmente escluso. Staremo a vedere se Paratici riuscirà a far “fruttare” quanto risparmiato dall’addio di Khedira: le ore che ci separano al gong della chiusura del mercato si avvicinano inesorabili. A meno di clamorosi colpi di scena, a centrocampo la Juve rimarrà così come è, alla luce delle ottime prestazioni fornite in questo frangente dai vari Bentancur, Arthur e McKennie: ma chissà che qualcosa non possa essere fatto in attacco..