Alaba alla Juventus, calciomercato: bufera “Real”. || Manca l’accordo

Calciomercato Juventus, Alaba nel mirino del Real Madrid: la trattativa sembrava conclusa, ma i Blancos non hanno ancora l’accordo

Calciomercato Juventus Alaba/ Da alcuni mesi il nome di David Alaba è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo importante, che sappia destreggiarsi all’occorrenza sull’out mancino ma che sia capace anche di giocare nella difesa a tre: un ruolo che in questa prima parte di stagione ha saputo ricoprire con buoni profitti Danilo, rigenerato dalla cura Pirlo. Il contratto di Alaba, in scadenza quest’estate, non è stato ancora rinnovato: a nulla sono valsi i tentativi di mediazione di Rummenigge, che a più riprese si è detto fiducioso sul buon esito dell’affare.

Tutto lasciava presagire che Alaba avesse trovato l’accordo con il Real Madrid: i Blancos sembravano essere disposti ad accontentare le richieste del 26 enne, che ha chiesto un quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione. Ma come riporta tuttojuve.com, il club spagnolo non ha ancora chiuso l’affare: la tanto agognata fumata bianca non è arrivata e Zahavi, l’agente del difensore, sta vagliando ogni possibile pista.