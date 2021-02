Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter. Sanchez e soldi per il mediano

Sanchez alla Juventus, calciomercato: le ultime indiscrezioni riferiscono di un clamoroso scambio con l’Inter. Ramsey sul piatto

Calciomercato Inter Sanchez Ramsey/ Il calciomercato, si sa, è fatto di occasioni. Di trattative nate a causa di calciatori scontenti, che bramano cambiare maglia. In questo senso, una delle pedine attorno alla quale potrebbero gravitare molti rumours di mercato è sicuramente Alexis Sanchez, che già nella scorsa sessione invernale era stato accostato con una certa insistenza alla Roma, nell’ipotetico scambio con Dzeko: trattativa che però è sfumata sul più bello, per la mancanza dei tempi tecnici necessari alla chiusura dell’operazione.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb, l’ex Udinese potrebbe essere inserito in un’altra operazione, che coinvolgerebbe un altro calciatore scontento per il poco minutaggio che il proprio allenatore gli sta concedendo: Aaron Ramsey, che sta faticando ad entrare con continuità negli automatismi di Andrea Pirlo, anche perché è spesso falcidiato da infortuni che lo tormentano da un anno e mezzo a questa parte. Al gallese non dispiacerebbe affatto cambiare aria, e in questo senso sarebbero mossi i primi passi concreti.