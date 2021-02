Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Ronaldo

Il calciomercato della Juventus non ha visto l’arrivo di una nuova punta a gennaio e ora toccherà ancora a Ronaldo trascinare i bianconeri.

La doppietta segnata contro l’Inter ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, dell’incredibile capacità di CR7 di essere sempre capace di lasciare il segno. Il portoghese, determinante per il gioco di Pirlo, ha scritto e scriverà ancora delle pagine bellissime della storia bianconera. E anzi potrebbe farlo ancora più a lungo, oltre il suo contratto attuale che lo lega alla formazione torinese fino a giugno 2022.



Calciomercato Juventus, Ronaldo potrebbe rinnovare fino al 2023

Come riporta infatti Tuttosport, la volontà del club bianconero è quella di prolungare l’accordo con il campione portoghese per un’altra stagione, ovvero fino al 2023. Il quotidiano spiega che ancora non esiste una vera e propria trattativa in tal senso, ma la Juventus vorrebbe continuare ad avere l’asso ex Real in rosa non solo per la sua capacità di essere sempre decisivo in campo. Allungando il contratto si avrebbe infatti il vantaggio di “spalmare” l’ammortamento del suo acquisto su un’altra stagione.