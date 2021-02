Dybala resta alla Juventus? Calciomercato, spunta una clamorosa novità

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala continua ad essere avvolto nel mistero: sembrerebbero esserci passi in avanti per il rinnovo, anche se non è da escludere le cessione della Joya

Calciomercato Juventus Dybala/ Sotto la luce dei riflettori è finita da tempo la situazione contrattuale di Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juve in scadenza nel 2022, anche se nelle ultime ore sembra che ci siano state importanti novità in tal senso. Sebbene il club bianconero non si schiodi dall’offerta di un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, la posizione della Joya pare essersi ammorbidita: come riportato da calciomercato.it, un punto di incontro potrebbe essere trovato a 11 milioni più bonus, che farebbero di Dybala il secondo calciatore più pagato della rosa juventina dopo Cristiano Ronaldo.

Ma le sorprese non sono finite qui. Un eventuale rinnovo non escluderebbe affatto la cessione dell’argentino; anzi, ne sarebbe in un certo senso un’anticipazione, una soluzione che farebbe comodo alle parti in causa. Dybala percepirebbe sin da subito qualche milione in più, e la Juve non rischierebbe di arrivare in estate con il contratto del numero 10 ancora da rinnovare.