Calciomercato Juventus, occhi sulla stella del Manchester United

Il calciomercato della Juventus si è chiuso per la stagione in corso, ma già iniziano ad arrivare dei rumors in vista del futuro.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera avrà già pianificato nel dettaglio tutte le mosse future. L’obiettivo è quello di continuare nel percorso di crescita e rendere l’organico sempre più forte. Per questo motivo ci sono dei calciatori che, secondo i bene informati, sarebbero finiti già sul taccuino dei dirigenti della Juve come possibili rinforzi futuri.



