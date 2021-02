Napoli, Koulibaly positivo al Coronavirus: il difensore salta la Juve

Napoli, tegola Koulibaly: positivo al Covid 19. Il difensore senegalese non ci sarà per il match contro la Juve, in programma il 13 febbraio

Napoli Koulibaly Juventus/ Brutta tegola per il Napoli. Dall’esito degli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti gli azzurri, infatti, è emersa la positività al Covid 19 di Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese è il secondo caso a distanza di pochi giorni, dopo la positività riscontrata da Fazi Ghoulam nelle scorse ore. Il difensore, che è asintomatico, salterà dunque la sfida contro la Juventus, in programma il 13 febbraio: la paura è che possa essere sorto un altro focolaio, riproponendo la situazione che ad ottobre aveva richiesto l’intervento dell’Asl, con il nugolo di polemiche che seguirono.

