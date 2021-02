Calciomercato Juventus, Demiral al Liverpool. || Offerta da 50 mln

Demiral al Liverpool, calciomercato Juventus: nelle ultime ore della sessione invernale, il turco è stato accostato ai Reds con una certa insistenza. Ecco tutta la verità

Demiral Juventus calciomercato/ La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma il tempo degli scoop e dei retroscena non è ancora terminato. Uno di questi riguarda Merih Demiral, finito al centro delle voci di mercato per un presunto interesse del Liverpool: i tabloid inglesi erano addirittura sicuri del fatto che i Reds potessero mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro, rispedita al mittente dal club bianconero.

In realtà, come rivelato da calciomercato.com, lo scenario non si è presentato proprio in questi termini. Il Liverpool avrebbe sì sondato il terreno, viste le eccellenti prestazioni che il difensore ex Sassuolo ha fornito le volte in cui è stato impiegato, ma non si sarebbe mai spinto oltre l’offerta di un prestito con diritto di riscatto, alla luce delle note vicissitudini economiche alle quali tutti i club, nolente o volente, devono uniformarsi.