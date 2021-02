Juventus Roma, Dichiarazioni Fonseca a Sky | Rivelazione su Dzeko

Le parole di Fonseca ai microfoni di Sky dopo Juventus Roma

Juventus Roma Fonseca/ Un Fonseca comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi è quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta della sua Roma patita allo Stadium contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico:

“Abbiamo giocato bene per tutti i 90 minuti della gara: abbiamo avuto più possesso palla, più tiri, più corner. Tuttavia, vince la squadra che riesce a concretizzare le proprie azioni. La prestazione della squadra c’è stata, abbiamo avuto coraggio per fare il nostro gioco. La Juve ha difeso con molti uomini in prossimità dell’area: tutti i giocatori hanno disputato una buona gara. La squadra è fatta per giocare con un attaccante di ruolo. Credo che la Juve abbia cambiato il proprio modo di giocare in funzione della nostra forza. Dzeko non ha giocato perché Mayoral è una valida opzione.”