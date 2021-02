Il calciomercato della Juventus si è chiuso a gennaio senza sussulti, ma non sono da escludere movimenti in vista della prossima stagione.

Del resto la società juventina ha sempre dimostrato di avere grande lungimiranza e di sapersi muovere in anticipo per “bruciare” la concorrenza. Uno dei ruoli nel quale la Juve dovrà cercare rinforzi è la fascia sinistra. E come ipotesi è tornata nuovamente in auge quella che porta a Marcelo, campione brasiliano del Real Madrid che più volte già in passato è stato accostato al team torinese.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…