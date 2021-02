Juventus, infortunio Bonucci: le sue condizioni | La rivelazione di Pirlo

Leonardo Bonucci è stato costretto a chiedere il cambio a dieci minuti dal fischio finale della gara contro la Roma. Pirlo ha fornito dei ragguagli sulle sue condizioni fisiche

Juventus Bonucci Condizioni fisiche/ Anche contro la Roma, Leonardo Bonucci ha dimostrato si essere tutt’un altro calciatore c’è Giorgio Chiellini a guidare la linea difensiva della retroguardia bianconera. Gli uomini di Fonseca non hanno di certo demeritato al cospetto di Juve guardinga e molto attenta a chiudere ogni possibile imbucata per Mayoral e company, ma ad un certo punto della gara si è avuta quasi la sensazione che fosse proprio una scelta dei Campioni d’Italia quella di aspettare gli avversari, e di ripartire in contropiede. Un “innamoramento dell’area di rigore” che non si era mai visto quando a guidare la difesa c’erano De Ligt o Demiral.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Hazard si propone | La risposta di Paratici

Questione di età, certo, e di carisma ( soprattutto): già, perché la tanto bistrattata coppia Bonucci-Chiellini, a dispetto delle rispettive carte d’identità, offre ancora tante garanzie. Ecco perché l’uscita dal campo di Bonny ha destato non poche preoccupazioni: dubbi dissipati dallo stesso difensore nel corso delle interviste post gara e da Andrea Pirlo in conferenza stampa.