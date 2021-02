Verso Juventus Inter, Coppa Italia: i bianconeri si preparano al big match

Una domenica fra Roma e Inter, fra campionato e #CoppaItalia

— JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2021

Come evidenziato dal post apparso sul profilo ufficiale della Juventus e da un comunicato del club bianconero, la squadra si è radunata stamattina per ricaricare le batterie in vista del delicatissimo impegno contro l’Inter in programma martedì. Un confronto che vede i piemontesi momentaneamente in vantaggio, in virtù dell’1-2 dell’andata. Un risultato che però obbliga la Juve a non abbassare la guardia: i nerazzurri hanno dimostrato nella sfida di campionato di poter mettere in difficoltà la squadra di Pirlo, che è atteso dalla prova del nove. Stamattina, intanto, coloro che sono scesi in campo contro la Roma hanno disputato una sessione di defaticamento: esercizi di tattica e palleggio per tutti gli altri.