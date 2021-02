Casemiro cambia maglia. Juventus e Real Madrid, che affare sul tavolo

Casemiro potrebbe finire alla Juventus. Paratici, che lo segue da tempo, sfrutterebbe la volontà dei blancos di fare cassa.

Don Diario, dalla Spagna, torna sull’argomento che sta infiammando le piste degli esperti di calciomercato. Secondo quanto riportato dagli spagnoli, il Real Madrid sarebbero in procinto di valutare eventuali offerte per Casemiro. Questo a prescindere se decidesse poi di formulare ai bianconeri una proposta per portare Dybala al Bernabeu. Il presidente dei Galacticos Florentino Perez ha da sempre un debole per la Joya, ma non ha liquidità. Il Real, infatti, nell’ultima sessione di mercato ha chiuso con zero acquisti all’attivo. Ora la panchina di Zidane traballa e Raul è pronto. Il centrocampista brasiliano, esploso alla corte del francese, è da anni invece nel mirino di Fabio Paratici. Le vie del calciomercato sono infinite e di fronte ad una maxi operazione dove la parola plusvalenza risuonerebbe forte, i bianconeri potrebbero anche cedere.

Casemiro alla Juventus, perché è possibile

Dopo la delusione Hazard, il Real sogna Mbappé o Haaland per l’attacco. Per arrivare ad una delle due stelle, però, serviranno inevitabilmente dei sacrifici. In questo senso, Casemiro è l’indiziato principe. Il centrocampista brasiliano, in particolare, potrebbe fare gola alla Juventus, che lo ha già seguito in passato ed è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. L’esperto 28enne è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 40 milioni di euro dalla dirigenza dei ‘Blancos’