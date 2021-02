Juventus-Inter è la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera, 9 febbraio, con fischio d’inizio fissato alle 20.45.

Una partita fondamentale per decidere chi avrà accesso alla finalissima del torneo. Si ripartirà dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro grazie alla doppietta di Ronaldo. Senza dubbio un vantaggio da sfruttare nel migliore dei modi, anche se indubbiamente in gare del genere tutto può succedere. E l’Inter farà di tutto per ribaltare il punteggio ed eliminare i rivali. Insomma un match tutto da seguire.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…