Conte mostra il dito medio verso la tribuna: Agnelli reagisce e negli spogliatoi..

Finale di gara incandescente tra Juve e Inter. Dopo il fischio dell’arbitro, sono volate parole grosse tra Conte ed Agnelli

Risolto il mistero della frase di Agnelli verso la panchina Inter. A fine pt Conte (irritato per urla in tribuna) mostra il dito medio verso Agnelli. Terminata la gara, Agnelli gli urla di infilarsi il dito nell’orifizio più intimo. Erano anni probabilmente che volevano dirselo..

Juventus Inter/ Vi abbiamo già raccontato il labiale di Andrea Agnelli inquadrato dalla telecamere al fischio finale di Juventus Inter. Il gesto del presidente bianconero è stata la cosiddetta punta dell’iceberg, al termine di 90 minuti nei quali sono volate parole grosse e gestacci tra Agnelli e Antonio Conte. Che i due non si amino dopo quello che è successo qualche anno fa, con il burrascoso addio del “Capitano” è un fatto ormai accertato. Che volessero trovare un modo per dirsele di santa ragione, pure.

Ed ecco che alla fine dei primi 45 minuti di gioco, Conte si rivolge alla tribuna juventina mostrando un eloquente dito medio. A debita domanda, il tecnico nerazzurro ha dichiarato di essere stato stuzzicato per tutta la gara. Ma non è finita qui: a partita conclusa, Agnelli avrebbe apostrofato duramente il suo ex allenatore, e lo screzio sarebbe continuato anche negli spogliatoi. Insomma, sicuramente una pagina brutta di un derby d’Italia molto intenso che in campo è stato molto corretto da ambo le parti.