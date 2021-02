Bernardeschi, altra chance sprecata contro l’Inter | Bocciatura totale

Anche contro l’Inter Bernardeschi ha deluso le aspettative: Hakimi non era un avversario “comodo”, ma l’azzurro è apparso fuori fase

Juventus Inter Bernardeschi/ La scelta di Andrea Pirlo di puntare su Federico Bernardeschi ha fatto storcere il naso a molti tifosi juventini. E in effetti, la prestazione dell’ex esterno della Fiorentina è stata giudicata dai principali quotidiani sportivi insufficiente: Hakimi ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla fascia sinistra, per il mancato aiuto di Berna che molto spesso era in ritardo nelle marcature preventive e quindi non è riuscito mai a garantire un aiuto sufficiente ad Alex Sandro.

Le cose non sono andate meglio in attacco: praticamente nullo il contributo dell’ala bianconera, che si è fatto vedere solo per un timido crosso vanificato dal buon intervento della difesa di Conte. Pirlo continua a dargli fiducia, ma le prestazioni degne di questo nome di Bernardeschi continuano a contarsi sulle dita di una mano: urge un brusco cambio di marcia nella seconda parte della stagione.