Cancelo alla Juventus, calciomercato | La verità sul clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, affare Cancelo: ecco le ultime indiscrezioni sul possibile ritorno del portoghese in bianconero

Cancelo Juventus calciomercato City/ Nelle ultime ore si erano intensificate le voci circa un possibile ritorno di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, però, che riprende alcune indiscrezioni svelate da calciomercato.com, il portoghese non è assolutamente un obiettivo della dirigenza bianconera, che sarebbe assolutamente soddisfatta del rendimento dei propri terzini Alex Sandro, Danilo e Cuadrado. Pep Guardiola, che lo ha voluto fortemente con sè, in questo scorcio di stagione gli sta dando molta fiducia, schierandolo in più di una circostanza nell’undici titolare.

I Citizens del resto hanno sborsato qualcosa come 60 milioni di euro per mettere le mani sull’ex terzino dell’Inter: 30 milioni più Danilo la cifra complessiva dell’operazione. Al momento, dunque, non sembrano esserci assolutamente i presupposti per imbastire una trattativa con il City per avviare quello che si configurerebbe alla stregua di un ritorno clamoroso. Ciò non toglie, però, che una possibile trattativa non possa essere avviata in futuro: staremo a vedere i possibili scenari.