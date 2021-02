Il calciomercato della Juventus lo ha visto accostato più volte ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi: parliamo di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino ormai non è più un trequartista ma un calciatore a tutto tondo. Capace di prendere in mano le redini del gioco e fungere da playmaker, ma anche abile a giocare in altre zone del campo. Piedi buoni e lucidità non gli mancano ed è per questo motivo che hanno messo gli occhi su di lui tutti i migliori club d’Europa. Juventus compresa ovviamente.



