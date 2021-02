Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Douglas Costa | La soluzione

Douglas Costa alla Juventus, calciomercato: il futuro dell’esterno brasiliano molto probabilmente sarà lontano da Torino. Da segnalare l’interessamento del Leeds

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, uno degli ultimi “colpi” in uscita della Juventus fu la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco. Un modo con cui Paratici liberò spazio salariale indispensabile per piazzare l’affondo decisivo per Federico Chiesa, il cui trasferimento in bianconero si concretizzò pochissimi istanti prima del gong finale. L’esperienza in Germania del brasiliano fino ad ora si sta rivelando un vero e proprio flop: sono appena 11 le presenze di Costa, con appena un goal e un assist a referto.

Un bottino davvero magro per un calciatore che negli anni della sua esperienza torinese era stato frequentemente falcidiato da infortuni che ne avevano pregiudicato la tenuta fisica. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, l’ex Shakhtar ritornerà alla Juve: tuttavia il calciatore non rientra nei piani dirigenziali bianconeri, e quasi sicuramente sarà ceduto. Nelle ultime ore è spuntato l’interessamento di un club inglese: si tratta del Leeds, che avrebbe sondato con gli entourage del calciatore la disponibilità di quest’ultimo a traferirsi in Premier League.