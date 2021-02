Calciomercato Juventus, Raiola parla del futuro di Pogba

Il calciomercato della Juventus lo ha visto più volte accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi e il suo ritorno sarebbe il sogno dei tifosi.

I supporters juventini infatti sperano che Paul Pogba possa tornare a giocare con la maglia bianconera. Il centrocampista sembrava essere vicino ad una rottura con il Manchester United, suo attuale club al quale è legato con un contratto fino al 2022. Con la Juve ma anche il Real Madrid vigili sulla situazione. Adesso però sembra essere tornato il sereno. E il futuro del calciatore è un grande punto interrogativo.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus , sarà lui la prossima punta: ecco i segnali

Calciomercato Juventus, Raiola: “Pogba deve essere lasciato in pace”

Come si legge su Calciomercato.it, l’agente del calciatore francese Mino Raiola è stato intercettato dal giornalista Musso del portale specializzato. E ha parlato anche di Pogba. “Deve essere lasciato in pace, perché c’è troppo nervosismo: parlo, dico la mia opinione e schizzano i valori in borsa, c’è gente che non dorme più la notte ed è meglio non parlare” ha detto Raiola. Che ha precisato: “Io non parlo di percentuali e quello che devo fare non lo faccio davanti a voi, ma davanti ad altre persone”. Impossibile dunque capire quale sarà il futuro del centrocampista.