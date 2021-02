Deciso il futuro di Isco: la rivelazione spiazza Paratici: ora la Juventus..

Calciomercato Juventus, il futuro di Isco potrebbe essere al Siviglia. Il trquartista è entrato nel mirino del club spagnolo

Calciomercato Juventus Isco/ Accostato a più riprese alla Juventus, il trequartista spagnolo Isco potrebbe continuare la sua esperienza in Spagna. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, il Siviglia sarebbe sulle tracce dell’ex pupillo di Max Allegri, relegato in più di una circostanza in panchina da Zinedine Zidane in questa prima metà di stagione. Dopo l’acquisto del Papu, gli andalusi vorrebbero dunque mettere a segno un altro colpo importante, con il quale rinforzare la propria trequarti.

Il Real continua a valutare Isco circa 30 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di una cifra sensibilmente inferiore qualora il calciatore esprimesse la volontà di cambiare aria, anche perché ormai non rientra più nei piani tecnici delle Merengues. E la Juve? I bianconeri, dopo un timido interessamento in estate, non hanno più affondato il colpo, preferendo dirigersi verso altri obiettivi: a questo punto appare poco probabile che il calciatore possa raggiungere la Vecchia Signora, anche se le vie del mercato, come sappiamo bene, sanno essere davvero infinite.