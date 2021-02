Juventus-Inter, Conte rifiuta il Tapiro d’Oro

Continua a fare parlare il post Juventus-Inter, con le polemiche legate al battibecco che c’è stato tra Agnelli e l’ex tecnico juventino Antonio Conte.

Tutto è nato al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia, con la Juve che ha passato il turno conquistando la finale di Coppa Italia dove a maggio troverà come avversaria l’Atalanta. Qualche gesto, qualche parola di troppo tra il numero uno bianconero e l’allenatore nerazzurro. E una polemica che è cresciuta con il passare delle ore, creando tanta discussione sui social.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus , sarà lui la prossima punta: ecco i segnali

Juventus, Conte “dribbla Staffelli”

Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri #AndreaAgnelli, @VStaffelli prova a consegnare il Tapiro d’oro all’allenatore dell’Inter #AntonioConte pic.twitter.com/OXKTIvUVPI — Striscia la notizia (@Striscia) February 11, 2021

Come ha rivelato la stessa trasmissione sui suoi profili social, oggi Antonio Conte ha rifiutato la consegna del Tapiro d’Oro, il “premio” ideato dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli. Il tecnico ha dribblato velocemente lo stesso inviato che non è riuscito a consegnare quello che per il tecnico dell’Inter sarebbe stato il quinto Tapiro d’Oro della carriera. Conte dunque non ha commentato, in questo modo, l’episodio che lo ha visto coinvolto insieme al presidente bianconero Agnelli e che sta facendo il giro del mondo.