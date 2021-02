Juventus, la stella a Conte va tolta? Agnelli ha deciso

La stella a Conte allo Juventus Stadium è motivo di grande lite in seno alla tifoseria. Andrea Agnelli ha deciso cosa fare in merito.

Antonio ha convinto anche chi era ancora dalla sua parte. A Torino non ci sono più vedove: il comportamento dell’ex tecnico bianconero ha lasciato di stucco anche i suoi più ferrei sostenitori. Il dibattito, tuttavia, è traslocato sul web. La stella a Conte va levata dallo Juventus Stadium oppure no? Su change.org hanno lanciato anche una petizione per rimuoverla immediatamente. Ledere la maestà della massima carica bianconera, in quella che fu casa tua, a molti non è andato giù. E quindi si chiede il più duro dei provvedimenti.

La stella a Conte, Agnelli ha deciso

Già in passato Agnelli si era esposto per il no. «Simbolo di juventinità» aveva detto riferendosi al suo vecchio amico e allenatore. Le cose, anche dopo la lite di martedì sera, non sembrano essere cambiate affatto. Come segnalato sul profilo Twitter di Around Turin dal giornalista Guido Vaciago di Tuttosport, non avverrà la tanto dibattuta rimozione della stella celebrativa di Conte. Ecco quanto scritto da Around Turin: “Agnelli non ha intenzione di rimuovere la stella di Antonio Conte allo Stadium. Il suo glorioso passato alla Juventus, la moltitudine di trofei vinti e la fascia di capitano indossata per così tante partite valgono molto di più di un gesto volgare lanciato in una serata tormentata“.