Juventus, quando rientra Arthur? I tempi di recupero del brasiliano

Le condizioni di Arthur non destano particolari preoccupazioni, anche se è piuttosto difficile stimare la data esatta di un suo rientro

Juventus Arthur infortunio/ Dopo aver saltato il match di Coppa Italia contro l’Inter, Arthur non è stato inserito nella lista dei convocati nemmeno per la gara contro il Napoli. Come evidenziato da un comunicato apparso ieri sul sito ufficiale della Juventus, il brasiliano è rimasto vittima di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Piuttosto difficile, dunque, che l’ex Barca possa essere arruolabile per il match di Champions contro il Porto.

La Juve, sebbene resti piuttosto tranquilla sotto questo punto di vista, non vuole affrettare i tempi di rientro del calciatore: lo staff sanitario bianconero vuole evitare qualsiasi tipo di ricaduta, anche perché nelle ultime settimane il regista appare sempre più a suo agio nello scacchiere tattico delineato per lui da Andrea Pirlo. Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo su Sky, i “tempi di recupero dopo una calcificazione rappresentano un’incognita: situazione da monitorare giorno dopo giorno”.