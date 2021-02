Calciomercato Juventus, non tramonta la pista De Paul | Le cifre dell’affare

De Paul alla Juventus, calciomercato: i bianconeri continuano a monitorare la situazione, pronti ad affondare il colpo decisivo

Calciomercato Juventus De Paul/ Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia appena terminata, le indiscrezioni e i rumours non stentano a placarsi. In questo senso, uno dei nomi maggiormente attenzionati dagli addetti ai lavori dei top club italiani ed europei è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, che contro la Roma rientrerà dalla squalifica patita contro lo Spezia, è da alcuni anni al centro di molte voci di mercato: sono tanti i club che hanno provato a sondare la disponibilità del club friulano a lasciarlo partire: tentativi per il momento vani, dal momento che la mezzala uruguayana è valutata circa 40 milioni di euro.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, c’è la svolta: si apre al grande ritorno

In estate il Leeds ha provato ad imbastire un dialogo piuttosto proficuo con l’Udinese, ma non è andato oltre un’offerta di 32 milioni di euro; l’Inter e la Juventus, che pure avevano manifestato un certo interesse, si sarebbero limitati a dei sondaggi a scopo informativo. Viste le condizioni economiche non certo floride delle casse nerazzurre, Fabio Paratici sembra avere ora campo libero per cercare di volgere a suo vantaggio la situazione.