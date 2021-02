Milan, addio Donnarumma: la Juve prepara il blitz decisivo | Le cifre sul piatto

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, Gianluigi Donnarumma sarebbe tornato nuovamente nel mirino dei bianconero. Il portiere classe ’99 non ha ancora trovato l’accordo con il Milan

Milan Donnarumma Juventus Calciomercato/ Il futuro di Gianluigi Donnarumma “rischia” di essere lontano dal Milan. Secondo quanto riferito dai principali organi di stampa, infatti, non sarebbe stato trovato ancora un principio di accordo tra il potente procuratore dell’estremo difensore, Mino Raiola, e i vertici dirigenziali della società rossonera. La discrepanza tra domanda ed offerta è ancora piuttosto importante, e con il passare delle ore sempre più difficile da colmare: Gigio continua a chiedere un quadriennale a circa 10 milioni di euro annui, mentre l’offerta di Maldini è ferma a 7, con l’inserimento di bonus legati a presenze e prestazioni.

Nelle prossime settimane sono attesi importanti summit per cercare di trovare un punto d’accordo, anche se l’ottimismo che sembrava trapelare nelle scorse settimane, nelle ultime ore sembra improvvisamente essere scemato. Il sospetto del Milan è che dietro tutto questo ci sia lo zampino della Juventus, club con il quale Mino Raiola ha intavolato più di una trattativa nelle ultime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, affare Donnarumma: le ultime indiscrezioni sulla clamorosa trattativa

Juventus Donnarumma/ Alla Juve il profilo di Donnarumma è sempre piaciuto, dal momento che è considerato l’erede naturale di Gianluigi Buffon. Le convincenti prestazioni fornite da Szczesny in questo scorcio di stagione non hanno smesso di alimentare un “flirt” che è coltivato ormai da alcuni anni: Raiola avrebbe avuto più di un dialogo con il club bianconero sotto questo punto di vista. Argomento della discussione, neanche a dirlo, Gigio Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza quest’estate e che, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, starebbe valutando anche l’ipotesi juventina. L’eredità di Buffon pesa come un macigno: ma ci sono 10 mln di euro a stagione a fare la differenza…

