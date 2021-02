Icardi, dopo il like alla Juventus spunta anche l’incontro in agenda

Dalla Spagna rimbalzano con insistenza voci di un incontro in agenda tra Wanda Nara e Paratici. Obiettivo: portare Icardi alla Juventus.

Appena qualche giorno fa avevamo parlato del “like”, per nulla galeotto, di Icardi ai calciatori della Juventus. Non si è nascosto sui social dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia contro la Juventus. L’ex attaccante nerazzurro, ora al Paris Saint Germain, non si è risparmiato con i “mi piace”. Maurito lo ha infatti messo ai post social dei calciatori della Juventus sulla festa in spogliatoio. In particolare si nota il suo apprezzamento a Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci e Chiellini. Troppo per i fan nerazzurri che hanno alzato, offesi, un polverone. A quel gesto, però, adesso è seguito dell’altro.

LEGGI ANCHE >>> Douglas Costa, che retroscena sul calciomercato. La Juve ora spera che…

Icardi, incontro per la Juventus

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dal portale Todofichajes. Sarebbe già in programma, nelle prossime settimane, un incontro tra Paratici e la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara. Un summit dove entrambe le parti in causa avrebbero la volontà di far decollare l’affare. Il Psg, dal canto suo, con le difficoltà economiche potrebbe anche vedere di buon occhio una eventuale cessione a fronte della giusta cifra. Sempre secondo il portale spagnolo, con una proposta di 60 milioni di euro la quadratura del cerchio potrebbe essere trovata. Mauro Icardi nuovo numero nove della Juventus? Chissà…