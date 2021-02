Douglas Costa, che retroscena sul calciomercato. La Juve ora spera che…

Douglas Costa ha appena vinto il Mondiale per Club con il Bayern Monaco, ma la sua posizione di mercato tiene in ansia la Juventus.

Douglas Costa ha appena vinto il Mondiale per Club con il Bayern Monaco, ma a tenere banco è il calciomercato. I bavaresi hanno già evidenziato che non hanno intenzione di riscattarlo dalla Juventus, a cui farà ritorno. Per lui, però, a Torino non c’è spazio e nelle scorse settimane si era paventato un interesse concreto di Maldini e del Milan. il talento brasiliano dal canto suo aspetta gli eventi, sapendo di poter fare poco.

Douglas Costa e il retroscena di mercato

Il portale calciomercato.it ha raccolto un retroscena significativo. Invitato in una chat room del nuovo social network, ‘Clubhouse’, lo stesso Douglas Costa ha risposto ad alcune domande. Innanzitutto sull’interessamento del Milan, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni della sessione. Il brasiliano in merito ha spiegato: «Non ne so nulla, nessuno mi ha chiamato. Seguo con interesse i rossoneri, in particolare Bennacer mi sembra un giocatore molto forte». Sugli eventi del nostro campionato, che continua a seguire anche da lontano, in chiave Juventus ma non solo, ha dichiarato: «Conte contro Agnelli? Bella storia, a guardarla dal di fuori. Stare dentro queste cose invece per me non è piacevole. Chi avrebbe vinto nella sfida tra Ibrahimovic e Lukaku? Non lo so, è una bella domanda. Penso Ibra, però». C’è spazio per un complimento al suo ex compagno di squadra, Paulo Dybala, almeno se ne facciamo una questione di videogiochi: «Tra i calciatori, è il miglior giocatore di FIFA in assoluto». Non manca una domanda su chi vincerà la prossima Champions League, ma da quel punto di vista Douglas è categorico: «La vincerà anche questa volta il Bayern Monaco». Un trofeo che in effetti nella sua ricca bacheca manca ancora.