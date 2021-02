McKennie adesso fa gola a mezza Europa. Juventus, devi difenderti

McKennie ha stregato il Bayern Monaco che vuole avanzare un’importante offerta alla Juventus che però non ha intenzione di cedere il gioiello.

Adesso Mckennie piace a tutti quanti. Le ironie sul nome sono finite e quando c’è un’azione offensiva gli avversari si preoccupano di andare a contenere le sue sortite offensive. Indispensabile per Pirlo, in crescita costante, ha attirato le attenzioni di mezza Europa. Soprattutto dalla Germania, dove la Juventus deve ancora pagare il cartellino allo Schalke, c’è una pretendente di tutto rispetto. Anzi, la migliore possibile: quella appena laureatasi campione del mondo. Sì: il Bayern Monaco vuole il texano.

Bayern Monaco su McKennie

Il portale calciomercatoweb.com spiega l’offerta. Precisamente sarà da 28 milioni, con l’aggiunta di una contropartita tecnica. A tal proposito circola il nome di Corentin Tolisso, in passato nel mirino di Paratici e soci. In scadenza nel 2022 e di recente riaccostato all’Inter, il 26enne centrocampsta transalpino viene valutato una ventina di milioni. Con lui e i 28 cash, l’offerta complessiva dei tedeschi toccherebbe i 48 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe far vacillare la Juve in ottica bilancio, ma non così tanto da farle dire sì perché Mckennie è in ascesa e può sfondare.