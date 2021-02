Casemiro, la Juventus ha in mano la risposta del Real Madrid

La Juventus ha avuto la risposta che aspettava dal Real Madrid per Casemiro. I blancos alzano un muro per il brasiliano di oltre 60 milioni.

No, 60 milioni non bastano. E’ quanto ha riferito il Real Madrid alla Juventus per la questione Casemiro. Il calciatore brasiliano, pilastro dei blancos di Zinedine Zidane, sarà messo sul mercato per finanziare la nuova faraonica campagna di rafforzamento. A giugno cambierà tutto e probabilmente sarà Allegri a sedere sulla panchina delle merengues. Al calciatore sarebbe stato detto che neanche davanti ad un’offerta da sessanta milioni di euro la sua cessione sarebbe presa in considerazione. Per far crollare il muro serve pertanto alzare la posta.

LEGGI ANCHE >>> Icardi, dopo il like alla Juventus spunta anche l’incontro in agenda

Casemiro, no alla Juventus

Paratici sta disegnando la Juventus del futuro e sarà il centrocampo il reparto dove investirà maggiormente. E’ lì, infatti, che Pirlo ha maggiore bisogno di rinforzi. Il recente infortunio di Arthur conferma quanto sia indispensabile avere un uomo in più là in mezzo. Casemiro era il profilo ideale. La Juventus da tempo lo ha messo nel mirino ma Paratici dovrà tirare fuori la migliore diplomazia per ottenere il sì delle merengues. Un sì che sarà comunque a caro prezzo: nel caso in cui dovesse arrivare il via libera da Madrid, servirà un capitale.