Calciomercato Juventus, fari puntati su un talento della Bundesliga

Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, i bianconeri seguono con molto interesse il giovane Florian Neuhaus, di proprietà del Borussia Borussia Moenchengladbach

Calciomercato Juventus Neuhaus Borussia/ Da alcuni anni la politica aziendale della Juventus è drasticamente cambiata: gli acquisti di McKennie, Arthur, Chiesa, Kulusevski ( per citarne alcuni) mostrano piuttosto inequivocabilmente che la prerogativa della dirigenza bianconera sia diventata quella di ringiovanire la rosa, abbassando il monte ingaggi per quanto possibile. In quest’ottica è da collocare l’interessamento della Vecchia Signora nei confronti di Florian Neuhaus, giovane talento del Borussia Mönchengladbach.

Centrocampista duttile, capace di interpretare al meglio le due fasi, Neuhaus sta impressionando gli addetti ai lavori per la grande capacità di adattarsi alle varie situazioni di gioco. Non a caso, sul tedesco è da segnalare l’interessamento dei principali top club: Liverpool e Manchester City in testa, che da tempo monitorano da molto la situazione, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.