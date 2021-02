Calciomercato Juventus, assalto del Milan a Demiral: c’è l’offerta schock

Calciomercato Juventus, Merih Demiral è stato a lungo oggetto del desiderio di Paolo Maldini, disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro

Calciomercato Juventus Demiral Milan/ A dispetto dei molti infortuni di cui è rimasto vittima nei primi mesi della sua esperienza in bianconero, l’avventura di Merih Demiral sotto l‘ombra della Mole procede al di sopra di ogni aspettativa. Il turco rappresenta una pedina molto importante per lo scacchiere tattico di Andrea Pirlo, che in più di una circostanza ha fatto affidamento all’esuberanza atletica del calciatore ex Sassuolo, vero e proprio man of the match nella gara di ritorno contro l’Inter in Coppa Italia.

Ma la Juve non era il solo club sulle tracce del calciatore. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.it, anche il Milan monitorava con molta attenzione le prestazioni del calciatore, soprattutto quando militava nelle fila del Sassuolo. Ci sarebbero stati anche dei contatti diretti con l’entourage di Demiral, senza che siano sfociati in una trattativa concreta. La Juve concluse l’operazione per circa 25/30 milioni di euro, una cifra considerata eccessivamente elevata per un Milan che un paio di stagioni fa non navigava in acque molto pure da un punto di vista economico.