Juventus, un ribaltone improvviso e clamoroso potrebbe scuotere l’attuale dirigenza. Il prossimo anno potrebbe cambiare tutto:

Calciomercato Juventus, la clamorosa indiscrezione lanciata da Bargiggia è una bomba davvero importante per quanto concerne la dirigenza bianconera: dal prossimo anno potrebbe – letteralmente – rivoluzionarsi del tutto. Stando alle parole del noto giornalista sportivo ci sarebbe clamorosi ritorni in ottica bianconera, stiamo parlando di Marcello Lippi (ex allenatore) e Beppe Marotta, ma andiamo a vedere meglio in dettaglio:

Calciomercato Juventus, nuovo scenario societario: cambia tutto

Stando all’indiscrezione lanciata dal noto giornalista, fra la Juventus e il direttore sportivo Fabio Paratici ci sono da tempo segnali di separazione a prescindere da quello che succederà nell’attuale stagione. Anche perché il “Caso Suarez “lo vede comunque coinvolto in prima persona e potrebbe essere la causa proprio della già decisiva separazione voluta proprio da Agnelli. Ma c’è un altro scenario che non va trascurato per la prossima stagione e che, nel caso vedrebbe un rinnovamento ancora più profondo dentro alla Juventus, partendo dalla vicepresidenza. L’addio di Pavel Nedved e il ritorno di Marcello Lippi nel ruolo di vice presidente e consigliere tecnico potrebbe diventare realtà concreta. Il rapporto con Pirlo è consolidato dai tempi del Mondiale vinto nel 2006 e l’ex allenatore potrebbe diventare – ancora una volta – molto importante per la sua Juventus.