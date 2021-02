Cuadrado, stop da allarme rosso. Pirlo e la Juventus nei guai

Juan Cuadrado si è infortunato a fine primo tempo durante il match di Napoli. Il comunicato della Juventus e i tempi di recupero del colombiano.

«Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato». Brutte notizie per Pirlo, il colombiano sarà dunque da valutare per la trasferta di Verona. Si tratta di un infortunio che manda a carte quarantotto i piani del tecnico bianconero per tutti gli impegni ravvicinati che la Vecchia Signora dovrà affrontare. Uomo chiave del suo scacchiere tattico, nonché assistman, salterà così almeno 2-3 partite fondamentali della stagione.

Cuadrado salta la Champions League

Cuadrado non ci sarà sicuramente nell’inferno di Oporto, dove le sue sgroppate avrebbero fatto comodo alla Juventus. Il contrasto con Politano a Napoli gli ha provocato questo stiramento che farà rivedere le sue convinzioni all’allenatore. A questo punto le scelte di Danilo e Alex Sandro sono obbligate, con Frabotta che tornerà sicuramente utile di nuovo contro il Crotone. Gli infortuni stanno tartassando la compagine bianconera. A differenza degli altri anni, però, in panchina non ci sono campioni a cui attingere. La classifica con l’Inter in vetta è spiegata così in modo molto facile.