Juventus, le condizioni di Ramsey, Dybala e Cuadrado

La Juventus non vive un momento facile, visto che è reduce dal ko di Napoli e all’orizzonte c’è il match contro il Porto.

Infortuni vari hanno privato l’allenatore della Juventus di preziose pedine proprio in una fase cruciale della stagione. I tanti impegni ravvicinati non permettono di recuperare facilmente le energie e questo è un fattore che in vista della Champions dovrà essere preso per forza in considerazione. Sicuramente non ci sarà Arthur a disposizione, mentre per altri elementi si continuerà ad attendere con la speranza di poterli almeno convocare.

