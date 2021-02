Zidane, per il ritorno alla Juventus sempre più segnali dalla Spagna

Se Pirlo dovesse terminare la stagione senza vincere niente, Zidane tornerebbe alla Juventus dopo il divozio con il Real Madrid.

il prossimo allenatore del Real Madrid sarà Massimiliano Allegri, sempre più conferme in tal senso. L’ex tecnico della Juventus tornerà in pista in maniera roboante a due anni dall’ultimo match con la Vecchia Signora. Lo farà sulla panchina più ambita dell’intero continente. Al Bernabeu prenderà il posto di colui che, sulla carta, avrebbe dovuto prendere il suo a Torino. Le cose tuttavia sono andate in modo diverso, con Sarri e Pirlo a raccoglierne un’eredità pesante.

Zidane, il ritorno del re

Secondo calciomercato.it il ko di Napoli ha leggermente spento gli entusiasmi, ma è assolutamente presto per fare valutazioni. La conferma di Pirlo passerà inevitabilmente per i risultati in Champions League (a cominciare dall’appuntamento col Porto), nella corsa Scudetto e in finale di Coppa. Dovessero sfuggire questi obiettivi, parlare di un nuovo ribaltone sarebbe inevitabile (Sarri docet), e a quel punto un Zidane libero diventerebbe una tentazione enorme. Ma, lo ribadiamo, sarà il campo a decidere. Una cosa è sicura: Zizou è promesso sposo di Agnelli fin dal giorno del suo addio.