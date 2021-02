Bonucci, l’infortunio è serio. Ecco quanto starà fuori il difensore della Juventus

Bonucci salterà tre settimane almeno. Tornerà dopo un mese a disposizione di Pirlo, che continnua a perdere uomini chiave per la Juventus.

Non c’è pace per Andrea Pirlo. Covid ad inizio stagione e infortuni per tutta la rimanente parte di campionato, non gli hanno permesso praticamente mai di poter lavorare su un undici ben definito. Quando per qualche settimana lo ha fatto, post-Inter, sono arrivate vittorie su vittorie. Adesso il nuovo fronte di preoccupazione consta già di Cuadrado, Arthur, ancora Dybala. Ieri si è aggiunto, come se non bastasse, anche Bonucci. E ne avrà per tanto tempo ancora.

Bonucci, ko non di poco conto