Calciomercato Juventus, il dirigente può lasciare a giugno

Il calciomercato della Juventus non riguarda solo acquisti e cessioni, ma nella prossima estate potrebbero esserci cambiamenti pure a livello societario.

Stiamo per entrare nella fase clou della stagione, con la Juventus che sarà impegnata in Champions League, in Coppa Italia (dove è giunta in finale) e in una serie A dove la conquista del decimo titolo consecutivo sta diventando sempre più complicata. A fine stagione non è da escludere però che possa esserci un vero e proprio rinnovamento all’interno della società. Con possibili addii e ovviamente anche nuovi arrivi a livello dirigenziale.

