Juventus, era diffidato: un titolarissimo salterà il ritorno contro il Porto

Danilo salterà il ritorno contro il Porto. Diffidato, il brasiliano ha rimediato un’altra ammonizione: emergenza terzini?

Porto Juventus Danilo/ C’era il rischio giallo per Danilo, che puntualmente si è tramutato in realtà: il brasiliano, che era diffidato, è stato ammonito nel corso del match del Do Dragao e dovrà dunque saltare il ritorno in programma all’Allianz Stadium. Una notizia non confortante per Andrea Pirlo, che deve già far fronte all’indisponibilità di Juan Cuadrado: il colombiano non è al meglio, ma si farà una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di recuperarlo in vista del decisivo ritorno contro gli andalusi.

