Porto Juventus, Morata sviene alla fine del match | L’annuncio di Pirlo

Al termine di Porto Juventus, Morata si è dovuto sdraiare per cercare di recuperare le forze, svenendo per pochi secondi. Ecco quanto dichiarato da Pirlo in conferenza stampa

Porto Juventus Pirlo Morata/ Non era al meglio Alvaro Morata, vittima di un problema influenzale nel corso dei giorni scorsi. L’andamento del match del Do Dragao era tale che Pirlo sia stato in un certo senso costretto a gettarlo nella mischia, per cercare di recuperare una situazione che si era fatta drammaticamente difficile dopo il doppio vantaggio dei lusitani.

Come rivelato da Andrea Pirlo nel corso della conferenza stampa del post match, il Canterano si è dovuto sdraiare alcuni minuti dopo il fischio finale dell’arbitro, per cercare di recuperare le forze. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff sanitario: al momento nulla di preoccupante, ma meglio evitare peggioramenti.