Rabiot, dall’Inghilterra insistono per avere il centrocampista della Juventus

L’Everton insiste per portare a Liverpool Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus può partire per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Secondo quanto riporta “France Football“, l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a tentare nuovamente il colpo Adrien Rabiot dalla Juventus. Il centrocampista francese piace moltissimo al tecnico italiano. I bianconeri continuano a chiedere 30mln di euro, una cifra che il club inglese vorrebbe abbassare. In estate ci sarà un nuovo assalto: Ancelotti ha chiesto alla proprietà dei Toffees di investire sull’ex Psg. Paratici dal canto suo ha immediatamente aperto alla cessione e sta cercando una valida alternativa all’elemento transalpino che non ha convinto.

Rabiot verso la cessione

Il francese sta giocando titolare ormai da inizio anno per due motivazioni. La prima riguarda gli infortuni dei compagni, la seconda l’abbaglio preso da Pirlo su Bentancur. Rabiot, senza Arthur è l’unico centrocampista in organico che può far coppia con l’uruguaiano. Mckennie si sta specializzando in altro, pertanto schierarlo a in mezzo potrebbe essere complicato. Ad ogni modo, la cessione di Adrien finanzierebbe un innesto in mediana. Il sogno è sempre un suo connazionale: quel Pogba ormai in uscita da Manchester. Occhio, però, ad un altro francese. Parliamo di Veretout della Roma.