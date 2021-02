Calciomercato Juventus, Milenkovic ha deciso: in estate può partire

Non solo Champions o serie A. Anche il calciomercato della Juventus rimane un argomento di grande attualità e i rumors sono sempre presenti.

In questa stagione si sono palesate delle lacune nell’organico bianconero che andranno per forza di cosa colmate nel futuro. In estate la dirigenza dovrà cercare i tasselli giusti per innalzare il livello tecnico della formazione di Pirlo. Che ha bisogno di rinnovarsi in alcune zone del campo, specie in difesa dove bisognerà trovare al più presto i successori di Bonucci e Chiellini, aspettando la consacrazione di Demiral.

