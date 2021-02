Calciomercato Juventus, Paratici andò vicino ad acquistare Haaland ma scelse poi Kulusevski, ora su di lui c’è una clausola di 75 milioni

Calciomercato Juventus, giusto poco tempo fa la Juventus andò vicinissima a chiudere l’operazione per Haaland, attaccante che piaceva parecchio al direttore sportivo Fabio Paratici. C’era la possibilità di acquistarlo ma alla fine si optò per un altro profilo, Kulusevski, che fu preferito perché Paratici voleva garanzia di titolarità alla Juventus e su Haaland, al tempo, mancava questa fiducia. Un grave errore (forse) che però potrebbe avere un rimedio immediato. Il Borussia Dortmund, l’attuale squadra di Haaland dove l’attaccante ha già garantito 45 gol in 45 presenze (numeri spaventosi) avrebbe inserito nel contratto una clausola di 75 milioni, acquistabile già nel 2022.

Calciomercato Juventus, il rimpianto di Paratici vale 75 milioni: si può fare

Un giocatore già consolidato fra i migliori al mondo e fa sorridere visto che è ancora giovanissimo. Un rimpianto della Juventus che potrebbe avere subito rimedio con l’acquisto a titolo definitivo a 75 milioni, e sono pochi per il profilo di cui stiamo parlando. Un giocatore che presto se la giocherà con Mbappé per garantirsi lo scettro del più forte al mondo, in tanti esperti del mondo del pallone sono sicuri. I numeri incredibili sono già la testimonianza: 45 presenze con 45 gol e ricordiamolo per un classe 2000 di soli 20 anni.