Calciomercato Juventus, il francese non ha ancora rinnovato con il Psg, potrebbe figurare decisivo Cristiano Ronaldo, ecco perché:

Calciomercato Juventus, il sogno Mbappé si fa sentire, eccome. Il francese è già un consolidato fenomeno nonostante la giovanissima età. L’attaccante è un classe 1998 ed è il serio candidato per vincere il Pallone in questa stagione. Giocatore dalle doti formidabili che nonostante gli innumerevoli gol che lo stanno, sempre di più, consolidando fra gli attaccanti più prolifici del globo non ha ancora rinnovato con il Paris Saint Germain. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2022 e tra le prescelte, in caso di addio di Cristiano Ronaldo, c’è proprio la Juventus, ecco il piano:

Mbappé alla Juventus, Calciomercato: c’è la soluzione decisiva

L’attaccante, attualmente, percepisce 18 milioni al Paris Saint Germain, cifra decisamente accessibile rispetto ai 31 milioni che Cristiano Ronaldo prende alla Juventus, motivo in più che fa pensare alla fattibilità dell’operazione ma il vero -reale- vincolo sarebbe il prezzo del cartellino, sicuramente non inferiore ai 150 milioni di euro. Un operazione che avrebbe veridicità soltanto con l’addio, già nella prossima stagione, di Cristiano Ronaldo. Proprio per questo motivo Juventus e Psg potrebbero intavolare una trattativa, visto che il fenomeno portoghese è sempre desiderato in Francia. Mbappé oltre ad essere una garanzia nel presente lo sarà, certamente, nel futuro ma c’è da dire che su di lui ci sono altre big mondiali, in specie il Real Madrid che lo segue da diverso tempo.