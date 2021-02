Juventus, Buffon sanzionato dal Tribunale Federale

E’ arrivata una sanzione da parte del Tribunale Federale per il portiere della Juventus Gigi Buffon. Questa la decisione presa.

Per capire cosa è successo bisogna riavvolgere il nastro e tornare allo scorso 19 dicembre. La squadra bianconera era impegnata in quella data in un match di serie A in casa del Parma e per l’occasione Pirlo aveva deciso di schierare tra i pali l’esperto estremo difensore. Che si sarebbe reso protagonista di una presunta frase blasfema agli indirizzi di un compagno di squadra. Era già arrivato il deferimento da parte della Procura Figc per il 43enne portiere, adesso per lui è arrivata, in relazione all’episodio, anche un’altra sanzione.

