Marcelo alla Juventus, calciomercato: Ronaldo spinge per il colpo low cost

Calciomercato Juventus, Marcelo sempre nei radar di Paratici: Cr7 spinge per l’acquisto del brasiliano in scadenza di contratto nel 2022

Calciomercato Juventus Marcelo/ Da tante sessioni estive il nome di Marcelo è accostato puntualmente alla compagine bianconera. Che il brasiliano piaccia ai vertici dirigenziali della Vecchia Signora non è un mistero, anche se a Torino è tempo di valutare con molta attenzione la possibilità di acquistare un calciatore che sembra essersi lasciato alle spalle gli anni più importanti della sua carriera, iniziando un lento ed inesorabile declino.

Il contratto del classe ’88, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Non che Florentino Perez ne abbia intenzione, o perlomeno non alle cifre richieste dal terzino, che non si schioda dalla richiesta di un biennale a circa 8 milioni di euro a stagione. Tante per le casse dei Blancos, che in questo momento vivono una situazione particolare da un punto di vista finanziario e si sono decisi a ringiovanire la rosa, dimezzando per quanto possibile il monte salariale. Il brasiliano potrebbe partire dunque quest’estate a fronte di un prezzo irrisorio: la Juve valuta il da farsi, consapevole che un rinforzo sulla corsia mancina sarebbe di primaria importanza, viste le condizioni fisiche non sempre ottimali di Alex Sandro.