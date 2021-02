Calciomercato Juventus, maxi affare con la Lazio: Douglas Costa pedina di scambio

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: i bianconeri ragionano sulla possibilità di intavolare lo scambio con Douglas Costa

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Doveva essere l’occasione della svolta, e invece anche l’esperienza al Bayern Monaco rischia di rivelarsi per Douglas Costa un vero e proprio fallimento. Il brasiliano, impiegato con il contagocce da Flick, non è riuscito mai ad incidere con costanza, non andando oltre un goal e un assist, palesando una discontinuità di rendimento che dalle parti di Torino, purtroppo, conoscono molto bene. Appare piuttosto improbabile che il Bayern decida di riscattare il calciatore ( per il quale non c’è nessun tipo di obbligo con la Juventus): il funambolico esterno farà dunque ritorno sotto l’ombra della Mole, e sarà un problema di Paratici quello di piazzarlo, alla luce del suo ingaggio piuttosto elevato.

Secondo quanto riportato dalla Notizia Sportiva, la Juventus avrebbe in mente di inserire Douglas Costa in una trattativa con la Lazio per raggiungere Milinkovic Savic, oggetto del desiderio dei bianconeri da tempo immemore: il serbo è considerato il rinforzo giusto da consegnare ad un reparto che anche in quel di Oporto ha dimostrato i suoi limiti strutturali piuttosto evidenti. Tra i due calciatori, però, c’è una discrepanza di valutazione da non sottovalutare.