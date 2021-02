Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri | Contatti avviati per il dopo Pirlo

Allegri alla Juventus, calciomercato: nelle ultime ore si stanno intensificando le voci inerenti al possibile ritorno di Max sulla panchina bianconera

Calciomercato Juventus Allegri/ La rete siglata da Federico Chiesa ha permesso alla squadra allenata di Andrea Pirlo di guardare al ritorno con il Porto con un pizzico di serenità in più. La prestazione fornita dai Campioni d’Italia uscenti al Do Dragao, però, è stata molto preoccupante, per usare un eufemismo: abulici, incostanti, incapaci di assumersi con decisione le proprie responsabilità, Cristiano Ronaldo e compagni sembravano i lontani parenti di quelli che allo Stadium ermeticamente proteggevano il vantaggio ottenuto contro l’Inter in Coppa Italia.

La sconfitta di Napoli, del resto, aveva fatto squillare più di un campanello d’allarme: anche contro i partenopei è mancata quella cattiveria agonistica, artefice di tanti successi della Vecchia Signora. Ecco perché la posizione di Pirlo, che sembrava molto salda qualche settimana fa, rischia seriamente di essere messa in discussione alla luce dei risultati poco convincenti in campionato e in Champions League. Sebbene tutta la dirigenza bianconera stia proteggendo l’operato del Maestro, qualcosa pare essere cambiato, e le ultime indiscrezioni che trapelano si collocano proprio in questa direzione. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, ad Agnelli sarebbe stato nuovamente proposto Max Allegri, che non ha ancora trovato una squadra da allenare.