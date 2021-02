Juventus Crotone sarà una sfida da non sbagliare. I bianconeri sono pronti ad accogliere la prossima rivale di campionato, lunedì 22

Juventus Crotone, Serie A: dopo il brutto passo falso di Champions League e l’antecedente sconfitta in campionato contro il Napoli, Pirlo e i ragazzi vogliono tirare su il morale all’ambiente e, nonostante alcuni infortunati illustri, col Crotone si giocherà, naturalmente, per vincere. Appuntamento nel monday night alle ore 20.45 nello stadio Allianz di Torino. La Juventus arriva da due brutte sconfitte e non potrà più permettersi di perdere punti importanti, soprattutto in campionato dove la conquista della vetta quest’anno sarà più difficile che mai.

Juventus Crotone, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Tanti infortunati e, quindi, molti assenti per la sfida contro il Crotone. Pirlo si affiderà agli undici disponibili con Cristiano Ronaldo che partirà dal primo minuto a caccia di gol per rifarsi dalla brutta prestazione di Porto. Bianconeri volenterosi di ottenere i tre punti consapevoli della difficoltà, quest’anno più elevata che mai, nel raggiungere il vertice della classifica. Ecco, quindi, gli undici probabili giocatori che scenderanno in campo lunedì sera all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45: